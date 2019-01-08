НБУ по-новому будет проводить монетарную политику

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С сегодняшнего дня в Украине заработал новый операционный дизайн монетарной политики, которую проводит Национальный банк Украины, который должен, в частности, помочь достичь цель по инфляции на уровне 5% (+/-1 п.п.) в среднесрочной перспективе и избежать влияния изменений условий ликвидности банковской системы на экономический рост.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
“С сегодняшнего дня, с 11 января 2019 года, НБУ будет проводить монетарную политику по новому операционному дизайну, который даст ему возможность гибко реагировать на изменения состояния ликвидности банковской системы Украины”, – отметили в регуляторе.
Ключевые изменения:
Как отметили в НБУ, новый дизайн “создает условия для лучшего функционирования трансмиссионного механизма монетарной политики и достижения стратегической цели по инфляции на уровне 5% +/-1 п.п. в среднесрочной перспективе”.
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