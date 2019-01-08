НБУ по-новому будет проводить монетарную политику

С сегодняшнего дня в Украине заработал новый операционный дизайн монетарной политики, которую проводит Национальный банк Украины, который должен, в частности, помочь достичь цель по инфляции на уровне 5% (+/-1 п.п.) в среднесрочной перспективе и избежать влияния изменений условий ликвидности банковской системы на экономический рост.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

“С сегодняшнего дня, с 11 января 2019 года, НБУ будет проводить монетарную политику по новому операционному дизайну, который даст ему возможность гибко реагировать на изменения состояния ликвидности банковской системы Украины”, – отметили в регуляторе.

Ключевые изменения:

Основными операциями нового дизайна стали как тендеры по размещению депозитных сертификатов сроком на 14 дней, так и рефинансирование на этот же срок.

Ставка по 2-недельным депозитным сертификатам и ставка по 2-недельным кредитам рефинансирования устанавливается на уровне учетной ставки НБУ .

Тендеры по предоставлению рефинансирования и размещения депозитных сертификатов не ограничиваются в объемах.

Коридор процентных ставок по операциям постоянного доступа на срок овернайт остался неизменным: учетная ставка плюс 2 п. п. – для кредитов рефинансирования, учетная ставка минус 2 п. п. – для депозитных сертификатов.

НБУ прекращает проводить тендеры по предоставлению ликвидности сроком на 90 дней.

Изменяется график проведения операций по регулированию ликвидности.

Как отметили в НБУ, новый дизайн “создает условия для лучшего функционирования трансмиссионного механизма монетарной политики и достижения стратегической цели по инфляции на уровне 5% +/-1 п.п. в среднесрочной перспективе”.