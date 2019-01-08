Где найти лайфхаки и дешевые билеты для путешествий на весь год

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
В своем телеграмм-канале @Finance_ukr мы советуем, как можно сэкономить на кредитных картах и не платить лишнего банкам. В частности, за рубежом.
А сегодня расскажем о каналах в телеграмме, помогающих дешево, безопасно и интересно путешествовать. Ведь зима — идеальное время спланировать отпуск и выбрать варианты для путешествий на свой вкус.
Телеграмм-каналы украинских блогеров, путешествующих по миру и рассказывающих о своем опыте:
@zakopeiky — канал Маши Себовой, автора рубрики «Европа за копейки» на Новом канале. Все о бюджетных путешествиях! Делится лайфхаками, личным опытом и даже факапами, чтобы вы не повторяли ее ошибки!
@Carpaty — первый украинский канал про Карпаты. Опытный гид Мирослав Мельничук делится полезным опытом и мотивирует путешествовать. Подписывайтесь и айда в поход!
@orestzub — канал Ореста Зуба, онлайн-предпринимателя, блогера, путешественника, писателя. Посетил более 100 стран на 5 континентах, о чем рассказывает подписчикам. Кроме того, помогает начать или развить бизнес 1970 людям.
@beard_corn — Сергей и Саша после трех лет номадства сейчас живут в США и рассказывают о своих путешествиях по Северной Америке.
Где найти дешевые авиабилеты и горящие туры:
@mandrivnukposvity — не знаете, куда поехать в отпуск? Не унывайте, переходите на канал и получайте самые свежие и самые дешевые предложения, где можно отдохнуть.
@whataflight — канал-молния с дешевыми авиабилетами и незатоптанными must visit местами. Бот каждый час ищет low-price билеты, а автор публикует лучшие.
@flying_salmon — канал для тех, кто наслаждается жизнью и не скрывает этого! Здесь вы найдете горящие туры, дешевые авиабилеты и лайфхаки туриста. Советуем подписаться :)
@fairtrip – канал про трушный тревел, честные цены на авиабилеты, сочные фестивали, непопсовые музеи и людей, живущих путешествиями.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Нафтогаз" назвал условие, при котором отзовет многомиллиардный иск к "Газпрому"Вчера, 13:00 - 2829 25
Президент прогнозирует Украине в 2019-м рекордный экономический ростВчера, 21:00 - 2107 15
В Украине 7 млн пенсионеров - Пенсионный фондВчера, 14:00 - 2047 11
За год страна произвела 5660 легковых автомобилейВчера, 20:00 - 1210 6
В ГФС создали подразделение, которое будет бороться с выводом прибыли в офшорыВчера, 13:20 - 727 5
Ежедневно 2 тысячи: экспресс в Борисполь "набирает обороты"Вчера, 15:45 - 3559 4
Стало известно, кому продадут государственные банки УкраиныВчера, 17:00 - 2956 1
"Нафтогаз" назвал условие, при котором отзовет многомиллиардный иск к "Газпрому"Вчера, 13:00 - 2829 25
Президент прогнозирует Украине в 2019-м рекордный экономический ростВчера, 21:00 - 2107 15
В Украине 7 млн пенсионеров - Пенсионный фондВчера, 14:00 - 2047 11
Маск показал звездолет StarshipОколо часа назад - 68
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)Позавчера, 12:10 - 6378 1
Harley-Davidson начала принимать заказы на электрический мотоцикл08.01.2019, 15:10 - 1012
LG разрабатывает растягивающийся смартфон07.01.2019, 15:10 - 764
В австрийском университете тестируют "робота-библиотекаря"06.01.2019, 15:10 - 377