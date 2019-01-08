Где найти лайфхаки и дешевые билеты для путешествий на весь год

В своем телеграмм-канале @Finance_ukr мы советуем, как можно сэкономить на кредитных картах и не платить лишнего банкам. В частности, за рубежом.

А сегодня расскажем о каналах в телеграмме, помогающих дешево, безопасно и интересно путешествовать. Ведь зима — идеальное время спланировать отпуск и выбрать варианты для путешествий на свой вкус.





Телеграмм-каналы украинских блогеров, путешествующих по миру и рассказывающих о своем опыте:

@zakopeiky — канал Маши Себовой, автора рубрики «Европа за копейки» на Новом канале. Все о бюджетных путешествиях! Делится лайфхаками, личным опытом и даже факапами, чтобы вы не повторяли ее ошибки!

@Carpaty — первый украинский канал про Карпаты. Опытный гид Мирослав Мельничук делится полезным опытом и мотивирует путешествовать. Подписывайтесь и айда в поход!

@orestzub — канал Ореста Зуба, онлайн-предпринимателя, блогера, путешественника, писателя. Посетил более 100 стран на 5 континентах, о чем рассказывает подписчикам. Кроме того, помогает начать или развить бизнес 1970 людям.

@beard_corn — Сергей и Саша после трех лет номадства сейчас живут в США и рассказывают о своих путешествиях по Северной Америке.





Где найти дешевые авиабилеты и горящие туры:

@mandrivnukposvity — не знаете, куда поехать в отпуск? Не унывайте, переходите на канал и получайте самые свежие и самые дешевые предложения, где можно отдохнуть.

@whataflight — канал-молния с дешевыми авиабилетами и незатоптанными must visit местами. Бот каждый час ищет low-price билеты, а автор публикует лучшие.

@flying_salmon — канал для тех, кто наслаждается жизнью и не скрывает этого! Здесь вы найдете горящие туры, дешевые авиабилеты и лайфхаки туриста. Советуем подписаться :)

@fairtrip – канал про трушный тревел, честные цены на авиабилеты, сочные фестивали, непопсовые музеи и людей, живущих путешествиями.