ФГВФЛ не удается взять под контроль стадион "Черноморец"

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20 ноября Хозяйственный суд Одесской области отказался удовлетворить иск ликвидатора “Имэксбанка” к ООО “Стадион “Черноморец”, ООО “Сеть отелей Черное море”, ООО “Блэк Си Хотел Групп” о признании недействительным договора аренды №1885 от 31.12.2014 и применении последствий недействительности этого договора, в т.ч. выселения ООО “Блэк Си Хотел Групп” с арендуемой части зданий стадиона “Черноморец”.
Согласно судебным материалам, 25.12.2014 “Имэксбанк” (кредитор) и ЗАО “Футбольный клуб “Черноморец” (имущественный поручитель) заключили ипотечный договор. Предметом ипотеки являлись нежилые здания центрального стадиона “Черноморец”, которые состоят из зданий, общей площадью 289,0 80 кв.м., основной площадью 67 037,5 кв.м., находящихся по адресу г. Одесса, ул. Маразлиевская (ул. Энгельса), 1/20 и расположенных на земельном участке площадью 62403 кв.м., которая находится в аренде АО “ФК “Черноморец”.
Этот ипотечный договор обеспечивал кредиторские требования “Имэксбанка” по 41 кредитному договору, заключенному между банком и 41 юрлицом (заемщики).
29.12.2014 между ЧАО “Футбольный клуб “Черноморец” и ООО “Стадион “Черноморец” был заключен договор управления недвижимым имуществом, по которому ЗАО “Футбольный клуб “Черноморец” передало соответствующие здания стадиона в управление для ООО “Стадион “Черноморец”, которое в свою очередь обязалось за плату осуществлять от своего имени управление недвижимостью в интересах ЗАО “ФК “Черноморец”.
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