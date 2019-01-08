Межбанк: пятница обещает быть динамичной

Пятница на валютном рынке обещает быть динамичной. Несмотря на традиционное для этого дня некоторое снижение деловой активности перед выходными.

Постепенная девальвация гривны продолжается, и это все больше нервирует покупателей и одновременно раззадоривает спекулянтов и экспортеров. Первые просто зарабатывают деньги на валютных скачках курса и сами его периодически раскручивают.

Вторые – просто придерживают валюту свыше обязательных 50% продаж в надежде на дальнейший рост котировок, чем еще больше разогревают межбанк.

Под происходящее на торгах подстравивается и наличный рынок, где котировки за последние дни существенно подросли.

Сегодня к этим напастям последних дней добавится и еще один очень опасный для гривны фактор – стремительный рост ликвидности в банковской системе. За вчера коррсчета банков взлетели сразу на рекордные 21,3 млрд гривен и на утро пятницы они достигли уровня в 51,6 млрд. Это дает дополнительный ресурс спекулянтам для раскачки курса, тем более, что рынок полон слухами о том, что последние взлеты котировок этих дней связаны со скупкой доллара госбанками для дальнейшей перепродажи Нацбанку в ЗВР с целью подготовки к внешним выплатам февраля.

Объем платежей Украины в этот период составит до 1,2 млрд долларов и похоже НБУ начал готовиться к этому заранее. Если это так (а мы уверены, что – да), то спрос на валюту сохранится и в ближайшее время. А значит, у спекулянтов появится дополнительный шанс подзаработать на раскачке котировок и они этого не упустят.

В пользу гривны в такой ситуации играет только скорое приближение дней бюджетных проплат у клиентов (вторая декада января ) и необходимость проведения компаниями своих хозяйственных затрат, что приводит к росту потребности в гривне и заставляет экспортеров активнее продавать валюту.

На 11 января мы ожидаем объем операций на торгах в пределах 380-400 млн долларов при заключении 430-510 сделок и коридор по доллару — в пределах 28,18-28,30 гривен с сохранением зависимости тренда по курсу в течении дня от действий крупнейших игроков и Нацбанка.

Если госбанки перестанут скупать валюту под задачи НБУ, фактический спрос на валюту снизится и это сработает в пользу небольшого укрепления нацвалюты и приведет к коррекции котировок.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,220 / 28,265

евро – 32,523 / 32,572

российский рубль – 0,4192 / 0,4201

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,1529 / 1,1530

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