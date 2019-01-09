Водители Беларуси смогут проверить штрафы с камер на специальном сайте

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В Беларуси скоро появится специальный сайт, где каждый автовладелец сможет проверить, есть ли у него штраф за нарушение ПДД, которое зафиксировали видеокамеры, и выяснить все подробности.
Сейчас на сайте белорусского МВД есть только данные о наличии или отсутствии штрафа, а вот никаких деталей там нет. Белорусские водители зачастую не знают, где было нарушено ПДД, за которое им выписали штраф. Также не известно, на сколько была превышена скорость. Естественно, это приводит к различным недоразумениям и проблемам.
На специальном сайте будет отображаться более подробная информация о нарушении ПДД, зафиксированном видеокамерами. Там укажут, например, место, где произошло нарушение.
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