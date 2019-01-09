Названы автомобили, на перепродаже которых можно хорошо заработать

Аналитики из Hagerty назвали десять автомобилей, на перепродаже которых можно хорошо заработать. Они пока ещё доступны по цене.

BMW 3.0CSL 1972–75

BMW 3.0CSL сейчас можно купить примерно за 250 000 долларов. За последние 12 месяцев стоимость таких автомобилей увеличилась на 12%. Эксперты Hagerty считают, что это ещё далеко не предел.

Porsche Boxster – явный кандидат на попадание в классику. Пока ещё этот автомобиль стоит не сильно дорого, да и встречается он достаточно часто. Купить Boxster можно примерно за 15 000 долларов, или даже дешевле.

У Buick Roadmaster Estate есть много поклонников. Это отличный универсал середины 1990-х годов, когда не было ещё кроссоверов. Эксперты Hagerty считают, что его стоимость будет увеличиваться.

Pontiac G8 GXP 2008-2009

Заднеприводный седан Pontiac G8 хорошо продавался, как только он появился на рынке. Особенно рекомендуем обратить внимание на комплектацию GXP. В 2018 году стоимость Pontiac G8 на вторичном рынке увеличилась в среднем на 10%, и это не предел.

Saleen Mustang 1984-1993

Fox Body Ford Mustang когда-то можно было встретить на каждой улице США. Сейчас этот автомобиль стал редкостью. Особенно, если он в хорошем состоянии. Эксперты рекомендуют обратить внимание на спецверсию Saleen, выпущенную в ограниченном количестве.

Chevrolet Corvette Grand Sport 1996

У Chevrolet Corvette хорошие шансы однажды стать мечтой коллекционеров. Особенно ценным может быть специальный Grand Sport. Их еще меньше, чем стандартных Corvette.

Subaru Impreza WRX STI 2004-2007

Даже в 2019 году у Subaru Impreza и его высокопроизводительной версии WRX STI мало конкурентов. В хорошем состоянии этих автомобилей мало, и тем больше их ценность.

Toyota MR2 1985-1989

Многие автомобилисты, жившие в середине и конце 1980-х годов, по достоинству оценят Toyota MR2. Тем более, учитывая их сегодняшнюю цену в 15 000 долларов или даже меньше. За последнее время цена MR2 в среднем выросла на 25%.

Dodge Ram SRT10 2004-2006

Пикап Dodge Ram SRT10 оснащается 8,3 л атмосферным двигателем V10, взятым у Dodge Viper. Его мощность составляет 500 л.с. В последние месяцы этот пикап подорожал в среднем на 15%.

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