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Глава Renault получал дополнительную зарплату втайне от руководства компании

Глава Renault получал дополнительную зарплату втайне от руководства компании

Совет управляющих компании Renault заявила в четверг, что глава корпорации и экс-глава франко-японского автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон получал дополнительную зарплату в добавок к своей официальной ставки, о чем не было известно совету.

Об этом говорится в заявлении, распространенном по итогам прошедшего в четверг в городе Булонь-Бийанкур (в юго-западной окраине Парижа) заседания совета управляющих.

Компания при этом подчеркнула, что предварительные результаты проведенной проверки, представленные в четверг, указали на то, что не было выявлено каких-либо нарушений финансово-бухгалтерских правил относительно того объема зарплаты, который был выплачен Renault Карлосу Гону в 2017-2018 годах.

“Все выплаты были произведены в соответствии с правилами, нарушений не выявлено”, – отмечается в заявлении.

Справка finance.ua:

  • Карлос Гон и Грег Келли находятся в Токийской тюрьмы с 19 ноября, когда они были арестованы по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Гон мог при содействии Келли скрыть истинные размеры своего вознаграждения в качестве председателя совета директоров Nissan в период с 2010 по 2015 год.
  • 10 декабря они, уже находясь в заключении, были повторно арестованы по новому подозрению — в том, что скрыли также вознаграждение в размере 4,2 млрд иен (37 млн долларов), выделенное Гону в период с 2015 по 2017 год.
По материалам УНН
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