Глава Renault получал дополнительную зарплату втайне от руководства компании

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Совет управляющих компании Renault заявила в четверг, что глава корпорации и экс-глава франко-японского автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон получал дополнительную зарплату в добавок к своей официальной ставки, о чем не было известно совету.
Об этом говорится в заявлении, распространенном по итогам прошедшего в четверг в городе Булонь-Бийанкур (в юго-западной окраине Парижа) заседания совета управляющих.
Компания при этом подчеркнула, что предварительные результаты проведенной проверки, представленные в четверг, указали на то, что не было выявлено каких-либо нарушений финансово-бухгалтерских правил относительно того объема зарплаты, который был выплачен Renault Карлосу Гону в 2017-2018 годах.
“Все выплаты были произведены в соответствии с правилами, нарушений не выявлено”, – отмечается в заявлении.
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