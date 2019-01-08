Глава Renault получал дополнительную зарплату втайне от руководства компании

Совет управляющих компании Renault заявила в четверг, что глава корпорации и экс-глава франко-японского автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон получал дополнительную зарплату в добавок к своей официальной ставки, о чем не было известно совету.

Об этом говорится в заявлении, распространенном по итогам прошедшего в четверг в городе Булонь-Бийанкур (в юго-западной окраине Парижа) заседания совета управляющих.

Компания при этом подчеркнула, что предварительные результаты проведенной проверки, представленные в четверг, указали на то, что не было выявлено каких-либо нарушений финансово-бухгалтерских правил относительно того объема зарплаты, который был выплачен Renault Карлосу Гону в 2017-2018 годах.

“Все выплаты были произведены в соответствии с правилами, нарушений не выявлено”, – отмечается в заявлении.

Справка finance.ua:

Карлос Гон и Грег Келли находятся в Токийской тюрьмы с 19 ноября, когда они были арестованы по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Гон мог при содействии Келли скрыть истинные размеры своего вознаграждения в качестве председателя совета директоров Nissan в период с 2010 по 2015 год.