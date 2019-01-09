Немецкая компания представила концепцию роботизированной доставки

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Немецкая компания Continental, специализирующаяся на производстве автошин и других компонентов для автомобилей, представила на международной технологический выставке CES инновационный способ доставки заказов самоуправляемым автомобилем: для доставки к двери заказчика в определенном районе автомобиль будет выпускать не курьеров-людей, а четвероногих курьеров-роботов.
О презентации разработки сообщает TechCrunch.
Согласно концепции Continental, для завершения доставки в определенном районе автомобиль не только высаживает четвероногих роботов, но и отслеживает получение заказов.
Руководитель одного из технологических подразделений Continental Ральф Лауксманн отметил в частности, что видение компании позволяет создавать эффективную транспортную команду.
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