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Правительство повысило размер компенсации работникам режимно-секретных органов

Правительство повысило размер компенсации работникам режимно-секретных органов

10 января 2019 Постановлением Правительства внесены изменения в Положение о видах, размерах и порядке предоставления компенсации гражданам, которые имеют доступ к государственной тайне.

Кто получит

  • Работники режимно-секретных органов в органах законодательной, исполнительной и судебной власти, органах прокуратуры, других государственных органах, органах местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях, организациях установлена надбавка к должностным окладам в зависимости от степени секретности информации в таких размерах:

Сколько

  • сведения и их носители, имеющих степень секретности «особой важности», — 60 процентов;
  • сведения и их носители, имеющих степень секретности «совершенно секретно» — 50 процентов;
  • сведения и их носители, имеющих степень секретности «секретно» — 30 процентов.
По материалам Hubs
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