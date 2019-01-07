CIT-компании просят НБУ разрешить им торговать наличными и зачислять выручку на счета

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С 9 января небанковские финучреждения, специализирующиеся на предоставлении услуг инкассации, получили от Нацбанка возможность не только перевозить деньги клиентов в банки, но и обрабатывать их (сортировать и пересчитывать), а также хранить их в собственных или арендованных помещениях.
Соответствующее решение закреплено постановлением НБУ №150 от 22 декабря 2018 года.
«Это расширение полномочий от НБУ во многом носит сугубо косметический характер. Мне сложно представить практическую целесообразность их внедрения, учитывая, что ни торговать собранной наличностью, ни зачислять ее на счета компаний финучреждения все равно не смогут. Впрочем, по всей видимости, Нацбанк просто готовит почву для полного уравнивания в правах CIT-компаний и банковских инкассаторов. Сейчас они дали первым возможность подготовить необходимую инфраструктуру, а на следующем этапе позволят предоставлять и остальные услуги «под ключ», в том числе пополнять банкоматы. Это нормальная практика, которая широко распространена в Европе», – уверен финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
Что нужно для этого финучреждению:
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