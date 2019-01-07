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Маркарова рассказала о преимуществах среднесрочного планирования

Маркарова рассказала о преимуществах среднесрочного планирования

Среднесрочное бюджетное планирование позволит сделать предсказуемым ход реформ, поможет обеспечить большую прозрачность и открытость бюджетного процесса.

Об этом на заседании правительства сказала министр финансов Оксана Маркарова.

“Что получит страна от внедрения среднесрочного бюджетирования – предсказуемость проведения реформ, улучшение качества государственных услуг, большую прозрачность и открытость бюджетного процесса, стабильность, прогнозируемость и контроль государственного долга и уменьшение фискальных рисков”, – сказала Маркарова.

Она отметила, что в этом году начинается целостное бюджетное планирование на три года:

Предложенные новшества:

  • Во-первых – это согласование стратегического и бюджетного планирования.
  • Во-вторых – это введение новой бюджетной декларации, которая по факту становится главным документом в бюджетном процессе.
  • В-третьих – это новый бюджетный календарь и расширение бюджетных правил.

Что изменится

  • Содержание бюджетной декларации: В придачу к неизменным существующим требованиям, а именно – дефицит, доля ВВП, государственный долг,* добавляются новые показатели* – общие предельные показатели расходов на три года.
По материалам УКРИНФОРМ
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