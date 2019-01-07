Маркарова рассказала о преимуществах среднесрочного планирования

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Среднесрочное бюджетное планирование позволит сделать предсказуемым ход реформ, поможет обеспечить большую прозрачность и открытость бюджетного процесса.
Об этом на заседании правительства сказала министр финансов Оксана Маркарова.
“Что получит страна от внедрения среднесрочного бюджетирования – предсказуемость проведения реформ, улучшение качества государственных услуг, большую прозрачность и открытость бюджетного процесса, стабильность, прогнозируемость и контроль государственного долга и уменьшение фискальных рисков”, – сказала Маркарова.
Она отметила, что в этом году начинается целостное бюджетное планирование на три года:
Предложенные новшества:
Что изменится
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