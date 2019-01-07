Маркарова рассказала о преимуществах среднесрочного планирования

Среднесрочное бюджетное планирование позволит сделать предсказуемым ход реформ, поможет обеспечить большую прозрачность и открытость бюджетного процесса.

Об этом на заседании правительства сказала министр финансов Оксана Маркарова.

“Что получит страна от внедрения среднесрочного бюджетирования – предсказуемость проведения реформ, улучшение качества государственных услуг, большую прозрачность и открытость бюджетного процесса, стабильность, прогнозируемость и контроль государственного долга и уменьшение фискальных рисков”, – сказала Маркарова.

Она отметила, что в этом году начинается целостное бюджетное планирование на три года:

Предложенные новшества:

Во-первых – это согласование стратегического и бюджетного планирования.

Во-вторых – это введение новой бюджетной декларации, которая по факту становится главным документом в бюджетном процессе.

В-третьих – это новый бюджетный календарь и расширение бюджетных правил.

Что изменится