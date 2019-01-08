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Годовая выручка HTC рухнула на 60 процентов

Годовая выручка HTC рухнула на 60 процентов

Тайваньский производитель мобильных устройств HTC подвёл итоги работы в декабре и 2018 году в целом, который оказался для компании не слишком удачным.

На протяжении всего прошлого года HTC теряла выручку. Наиболее существенный спад был зафиксирован в сентябре и октябре, когда доход компании в годовом исчислении сократился на 81 % и 78 % соответственно.

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В декабре HTC показала выручку в размере приблизительно $44 млн. Это на 66 % меньше по сравнению с результатом за последний месяц 2017 года.

Доход по итогам 2018 года в целом составил примерно $770 млн. Для сравнения: в 2017 году компания получила около $2 млрд выручки. Таким образом, падение составило 62 %.

Финансовые показатели НТС ухудшаются из-за слабого спроса на смартфоны. Впрочем, покидать этот рынок тайваньская компания не собирается. С целью укрепления позиций в первой половине текущего года НТС планирует сделать ставку на модели среднего и высокого классов.

Кроме того, компания сосредоточится на развитии средств искусственного интеллекта, блокчейн-технологий, инструментов виртуальной реальности и устройств с поддержкой мобильных сетей пятого поколения (5G).

Насколько действенными окажутся все эти меры, станет ясно ближе к середине наступившего года.

По материалам 3dnews.ru
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