Годовая выручка HTC рухнула на 60 процентов

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Тайваньский производитель мобильных устройств HTC подвёл итоги работы в декабре и 2018 году в целом, который оказался для компании не слишком удачным.
На протяжении всего прошлого года HTC теряла выручку. Наиболее существенный спад был зафиксирован в сентябре и октябре, когда доход компании в годовом исчислении сократился на 81 % и 78 % соответственно.
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В декабре HTC показала выручку в размере приблизительно $44 млн. Это на 66 % меньше по сравнению с результатом за последний месяц 2017 года.
Доход по итогам 2018 года в целом составил примерно $770 млн. Для сравнения: в 2017 году компания получила около $2 млрд выручки. Таким образом, падение составило 62 %.
Финансовые показатели НТС ухудшаются из-за слабого спроса на смартфоны. Впрочем, покидать этот рынок тайваньская компания не собирается. С целью укрепления позиций в первой половине текущего года НТС планирует сделать ставку на модели среднего и высокого классов.
Кроме того, компания сосредоточится на развитии средств искусственного интеллекта, блокчейн-технологий, инструментов виртуальной реальности и устройств с поддержкой мобильных сетей пятого поколения (5G).
Насколько действенными окажутся все эти меры, станет ясно ближе к середине наступившего года.
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