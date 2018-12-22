HTC планирует выпуск производительных смартфонов

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Сетевые источники сообщают о том, что тайваньская компания HTC планирует выпуск новых смартфонов, которые теоретически смогут составить конкуренцию Apple iPhone.
Финансовое положение НТС оставляет желать много лучшего. В ноябре нынешнего года выручка компании составила $47,67 млн. Это на 73,98% меньше результата за тот же месяц 2017-го, когда доход равнялся $182,5 млн.
По состоянию на ноябрь суммарная выручка НТС в текущем году составила $725,3 млн. Для сравнения: доход за аналогичный период в прошлом году равнялся $1,882 млрд. Таким образом, падение превысило 60%.
Попытки НТС укрепить рыночное положение особого результата пока не приносят. Спрос на смартфоны компании невысок, но покидать этот рынок тайваньский производитель не собирается.
В частности, генеральный менеджер HTC Taiwan Чен Баджун (Chen Bajun) поведал, что в первой половине следующего года компания намерена представить смартфоны среднего уровня и класса high-end. Последние призваны конкурировать с iPhone.
Ранее также сообщалось, что в обозримом будущем усилия HTC будут сосредоточены на развитии средств искусственного интеллекта, блокчейн-технологий, инструментов виртуальной реальности и устройств с поддержкой мобильных сетей пятого поколения (5G).
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