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Всемирный банк снизил прогноз цены нефти на 2019-2020 годы

Всемирный банк снизил прогноз цены нефти на 2019-2020 годы

Всемирный банк снизил прогноз средней цены на нефть на 2019 и на 2020 годы до 67 долларов за баррель.

Об этом свидетельствует доклад “Перспективы мировой экономики” (Global Economic Prospects, январь 2019 года).

Как отмечается в обзоре, цифра на 2 доллара ниже прогноза, сделанного в июне 2018 года. Однако во Всемирном банке подчеркивают высокую степень неопределенность прогноза. В частности, многое будет зависеть от решения ОПЕК и ее партнеров относительно сокращения добычи. Хотя было достигнуто согласие сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки в течение шести месяцев начиная с января 2019 года, пока еще мало подробностей сделки.

Значительная неопределенность сохраняется в вопросе о воздействии санкций против Ирана. Ожидается, что объем производства в США вырастет на еще 1 млн баррелей в сутки, отметили в банке.

По данным Всемирного банка, в течение 2018 года цены на нефть в среднем составляли 68 долларов за баррель, что на 30% выше, чем в 2017 году. Факторы предложения были основными движущими факторами цены в течение года. В частности, цены резко упали в ноябре после того, как США смягчили санкции против Ирана.

По материалам РБК-Украина
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