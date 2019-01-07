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Банкиров оштрафуют за несвоевременную публикацию отчетности

Банкиров оштрафуют за несвоевременную публикацию отчетности

Национальный банк продолжает подгонять свои нормативные акты под положения нового закона «О валюте».

9 января регулятор обнародовал на своем веб-сайте постановление, которое устанавливает для банкиров штрафные санкции за несвоевременную публикацию консолидированной финансовой отчетности и аудиторского заключения к нему.

По сути, этим документом чиновники привели свои положения в соответствие с изменениями в админкодекс, которые вступят в силу 7 февраля 2019 года. Впрочем, едва ли это успокоит руководителей украинских банков. Ведь им персонально придется отвечать за любые проволочки при публикации отчетности, в том числе технического характера.

Размер санкций:

  • За первый прецедент просрочки штраф в размере от 1 до 2-х тыс. необлагаемых минимумов -17 тыс. грн. – 34 тыс. грн.
  • Повторное нарушение – до 51 тыс. грн.
По материалам УБР
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