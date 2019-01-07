Boeing и Airbus побили рекорды по продажам самолетов

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Минувший 2018 года стал самым успешным в истории гражданской авиации по поставкам новых самолетов.
Об этом стало известно после того, как два крупнейших производителя на рынке – Boeing и Airbus опубликовали отчеты.
Отмечается, что Boeing поставила за прошлый год 806 гражданских судов, что позволило ей удержать общемировое лидерство, которое она захватила семь лет назад.
Airbus отстала всего на шесть самолетов от своего главного конкурента, поставив авиакомпаниям 800 воздушных судов.
При этом оба производителя не смогли выполнить свой план по поставкам.
Boeing изначально рассчитывал передать перевозчикам от 810 до 815 самолетов – компания не смогла реализовать собственный прогноз впервые с 2011 года. А Airbus достиг лишь нижней границы своего прогноза, который к тому же и так был снижен в октябре из-за проблем с поставщиками и внутренними производственными задержками.
Накануне акции Boeing на NYSE подорожали на 3,8%, примерно столько же прибавили в цене акции Airbus на Парижской фондовой бирже.
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