Из АО "Банк Богуслав" было выведено более 300 млн грн через кредитование связанных лиц

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Во время осуществления процедуры ликвидации АО “Банк Богуслав” выявлено, что реальные объемы операций по счетам не соответствуют указанным в финансовой и налоговой отчетности и общая сумма задолженности этих заемщиков составляет почти 304 млн грн.
Об этом передает ФГВФЛ.
“Во время осуществления процедуры ликвидации АО “Банк Богуслав” выявлено, что в течение 2016-2017 годов банк предоставил кредитные средства компаниям, по разным признакам связанным между собой и\\или с банком. Установлено, в частности, что компании-заемщики не имели собственных денежных поступлений в количестве, достаточном для обслуживания кредитной задолженности, и осуществляли свою деятельность исключительно за счет полученных кредитных средств”, – говорится в сообщении.
Полученные средства от АО “Банк Богуслав” эти компании перечисляли на счета различных предприятий, открытые в этом и в других банках – на основании хозяйственных сделок, имеющих признаки фиктивности. Есть основания считать, что и создание компаний-заемщиков было фиктивным и они не имели целью возврата кредитных средств.
“Анализ финансовой отчетности заемщиков указывает на то, что реальные объемы операций по счетам не соответствуют тем, которые указаны в финансовой и налоговой отчетности; собственные необоротные активы у них отсутствуют или скудные; оборотные активы преимущественно состоят из дебиторской задолженности; хозяйственная деятельность – убыточна или с минимальной прибылью. В итоге, общая сумма задолженности этих заемщиков составляет почти 304 млн грн, что составляет 60% от задолженности по всем кредитам, выданным банком”, – пояснили в фонде.
Кроме этого, есть все основания полагать, что после проведения Национальным банком Украины инспекционной проверки, выявления ею кредитных операций неудовлетворительного качества (учитывая высокий удельный вес неработающих кредитов) и недостаточного уровня их обеспеченности, должностные лица банка решили изменить залог на условно более “ликвидный” и таким образом искусственно улучшить финансовое состояние банка. Например, товары в обороте заменены на производственное оборудование, принадлежащее имущественным поручителям, выступающим залогодателями и по другим аналогичным кредитам.
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