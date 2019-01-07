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Из АО "Банк Богуслав" было выведено более 300 млн грн через кредитование связанных лиц

Из АО "Банк Богуслав" было выведено более 300 млн грн через кредитование связанных лиц

Во время осуществления процедуры ликвидации АО “Банк Богуслав” выявлено, что реальные объемы операций по счетам не соответствуют указанным в финансовой и налоговой отчетности и общая сумма задолженности этих заемщиков составляет почти 304 млн грн.

Об этом передает ФГВФЛ.

“Во время осуществления процедуры ликвидации АО “Банк Богуслав” выявлено, что в течение 2016-2017 годов банк предоставил кредитные средства компаниям, по разным признакам связанным между собой и\\или с банком. Установлено, в частности, что компании-заемщики не имели собственных денежных поступлений в количестве, достаточном для обслуживания кредитной задолженности, и осуществляли свою деятельность исключительно за счет полученных кредитных средств”, – говорится в сообщении.

Полученные средства от АО “Банк Богуслав” эти компании перечисляли на счета различных предприятий, открытые в этом и в других банках – на основании хозяйственных сделок, имеющих признаки фиктивности. Есть основания считать, что и создание компаний-заемщиков было фиктивным и они не имели целью возврата кредитных средств.

“Анализ финансовой отчетности заемщиков указывает на то, что реальные объемы операций по счетам не соответствуют тем, которые указаны в финансовой и налоговой отчетности; собственные необоротные активы у них отсутствуют или скудные; оборотные активы преимущественно состоят из дебиторской задолженности; хозяйственная деятельность – убыточна или с минимальной прибылью. В итоге, общая сумма задолженности этих заемщиков составляет почти 304 млн грн, что составляет 60% от задолженности по всем кредитам, выданным банком”, – пояснили в фонде.

Кроме этого, есть все основания полагать, что после проведения Национальным банком Украины инспекционной проверки, выявления ею кредитных операций неудовлетворительного качества (учитывая высокий удельный вес неработающих кредитов) и недостаточного уровня их обеспеченности, должностные лица банка решили изменить залог на условно более “ликвидный” и таким образом искусственно улучшить финансовое состояние банка. Например, товары в обороте заменены на производственное оборудование, принадлежащее имущественным поручителям, выступающим залогодателями и по другим аналогичным кредитам.

По материалам УНН
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