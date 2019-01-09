Windows 10 лишит пользователей 7 ГБ дискового пространства

Microsoft сделает процесс обновления Windows 10 более стабильным в ущерб всему свободному месту на диске. Изменения будут внесены в одностороннем порядке, без согласия пользователей.

Microsoft сделает свою ОС Windows 10 более «тяжелой»: она займет еще больше дискового пространства – ей потребуются дополнительные 7 ГБ свободного места. Этот объем она выделит под файлы обновления, передает портал ZDNet со ссылкой на пресс-службу корпорации Microsoft.

Стремление отнять у пользователя дисковое пространство на диске объяснили необходимостью защитить владельца компьютера или ноутбука от сбоев во время установки обновлений. Актуальная сейчас версия Windows 10 с кумулятивным пакетом обновлений October Update в случае нехватки свободного пространства для загрузки и распаковки свежих апдейтов сворачивает весь процесс и выдает соответствующее сообщение об ошибке.

К слову, возникновение данной ошибки именно в процессе обновления – это просчет самой Microsoft: разработчики не встроили функцию проверки свободного места непосредственно до старта загрузки пакетов обновлений. Фактически, пользователям, не желающим тратить время на многократные попытки установки апдейтов, приходится расчищать системный диск вручную.