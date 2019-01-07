В 2018 году Норвегия стала мировым лидером по продажам электромобилей

В 2018 году почти каждый третий проданный в Норвегии новый автомобиль был электрокаром.

Об этом сообщила независимая автомобильная организация “Норвежская дорожная федерация” (NRF) 2 января.

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Всего в прошлом году в Норвегии реализовали 148 тысяч новых машин. По данным NRF, на автомобили с электроприводом пришлось 31,2% всех проданных в прошлом году новых автомобилей.

Для сравнения: в 2017 году доля электрокаров в продажах составляла 20,8%. Однако ярче всего о росте объемов продаж электромобилей свидетельствуют показатели 2013 года: еще пять лет назад в Норвегии на электрокары приходилось 5,5% продаж.

С целью сократить выбросы вредных веществ правительство Норвегии освободило владельцев электромобилей практически от всех налогов и сборов. Вдобавок для электрокаров ввели бесплатную парковку.

Будучи крупнейшим экспортером нефти и газа среди европейских стран, Норвегия имеет самые высокие продажи электрокаров в мире в расчете на количество населения. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), которое учитывает в своей статистике и гибридные автомобили, в 2017 году в Норвегии доля экологичных автомобилей в продажах составила 39% – самый высокий показатель на планете, второе место заняла Исландия с 12%, а третье – Швеция с 6%.