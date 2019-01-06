В Киеве намерены потратить 3 млрд грн на освещение улиц

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Киевская государственная горадминистрация внесла на рассмотрение столичного парламента целевую пятилетнюю программу развития системы внешнего освещения. На мероприятия по реконструкции старых и установке новых фонарей чиновники намерены потратить суммарно порядка 3 млрд. грн. Два из них планируют выделить из бюджета Киева, а 960 млн. постараются привлечь у кредиторов и столичного бизнеса.
Больше всего средств (2,153 млрд грн) хотят потратить на замену старых ртутных и натриевых светильников на современные диодные. Объем работ запланирован немалый – за пятилетку чиновники хотят реконструировать таким образом 27,8 тыс. объектов внешнего освещения.
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Еще 240 млн израсходуют на установку новых фонарей там, где их нет вовсе. И всего порядка 3 млн грн выделят на монтаж систем сенсорного освещения на наземных пешеходных переходах.
14 млн грн власти хотят потратить на освещение парков и скверов, еще 153 млн грн – на установку фонарей во дворах киевских домов. Наконец, 70 млн грн предусмотрены в программе на реконструкцию системы управления всем этим хозяйством, которая бы позволила не только включать и выключать фонари на улицах города, но и позволит мониторить исправность оборудования.
Между тем, шансы у проекта пройти слушания в Киевсовете не столь высоки. Юридический департамент городского парламента раскритиковал выписанные в программе нормы. Особенно указав на тот факт, что поданный в конце минувшего года документ предлагает выделить на программу еще в 2018 году свыше 300 млн. грн. Реальных же источников финансирования ее в таком объеме, как отмечается в замечаниях юрдепартамента, нет.
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