В Лас-Вегасе беспилотный электрокар Tesla сбил российского работа

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В Лас-Вегасе автомобиль Tesla, передвигаясь в автономном режиме, сбил работа компании Promobot, резидента фонда российского научно-технического комплекса Сколково. В результате аварии робот, аренда которого стоит 2 тысячи долларов в день, был перевернут и получил несколько значительных повреждений.
“Инженеры компании Promobot завозили роботов и оборудования в павильон выставки CES-2019, чтобы оформить стенд компании для участия. Работы двигались друг за другом. Один из роботов отклонился от маршрута, выехал на дорожку на полупустую уличную парковку, где и попал под колеса Tesla”, — сообщил соучредитель и директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев.
По словам находящегося в машине пассажира, он хотел испытать автономный режим Tesla и выбрал для этого безлюдный кусок пути.
“Там никого не было, ни людей, ни машин. Я перевел Tesla в беспилотный режим — и, робот на трассе!… Мои искренние извинения инженерам”, — рассказывает водитель электрокара.
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