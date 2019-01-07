Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 118 0

В Лас-Вегасе беспилотный электрокар Tesla сбил российского работа

В Лас-Вегасе беспилотный электрокар Tesla сбил российского работа

В Лас-Вегасе автомобиль Tesla, передвигаясь в автономном режиме, сбил работа компании Promobot, резидента фонда российского научно-технического комплекса Сколково. В результате аварии робот, аренда которого стоит 2 тысячи долларов в день, был перевернут и получил несколько значительных повреждений.

“Инженеры компании Promobot завозили роботов и оборудования в павильон выставки CES-2019, чтобы оформить стенд компании для участия. Работы двигались друг за другом. Один из роботов отклонился от маршрута, выехал на дорожку на полупустую уличную парковку, где и попал под колеса Tesla”, — сообщил соучредитель и директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев.

По словам находящегося в машине пассажира, он хотел испытать автономный режим Tesla и выбрал для этого безлюдный кусок пути.

“Там никого не было, ни людей, ни машин. Я перевел Tesla в беспилотный режим — и, робот на трассе!… Мои искренние извинения инженерам”, — рассказывает водитель электрокара.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина