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НБУ утвердил механизм предотвращения накапливания валютных дисбалансов

НБУ утвердил механизм предотвращения накапливания валютных дисбалансов

Национальный банк Украины для предотвращения накопления системных рисков в финансовом секторе обновил требования к резервированию привлеченных банками в иностранной валюте средств.

Положение о порядке резервирования средств в иностранной валюте (банковских металлов) по привлеченным банком вкладам (депозитам), кредитам (займам) от нерезидентов, утверждено постановлением Правления Национального банка № 12 от 3 января 2019 года, сообщается на сайте НБУ.

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«На замену старым Правилам Национальный банк утвердил новое Положение о порядке резервирования средств в иностранной валюте по привлеченным банком вкладам, кредитам от нерезидентов. Нормы этого документа имеют превентивный характер и будут применяться только в случае накопления валютных дисбалансов в финансовом секторе и принятия Национальным банком соответствующего дополнительного решения по установлению конкретных требований к резервированию», – говорится в сообщении.

Национальный банк, как и ранее, будет иметь право устанавливать требования к резервированию банками средств в иностранной валюте, полученных банком по договору о привлечении вклада, кредита от нерезидента и подлежащих возврату в срок до 183 календарных дней включительно. При этом, согласно документу, эти требования также распространяются и на аналогичные операции с банковскими металлами.

Утвержденное Положение также упрощает процедуру подачи банком информации относительно сумм средств, которые резервируются по соответствующим операциям по привлечению иностранной валюты или банковских металлов. В частности, вместо соответствующей справки, которую раньше банки предоставляли в бумажной форме, отныне осуществлен переход на обмен статистической информацией в электронном виде.

Применяя норму обязательного резервирования по краткосрочным внешним заимствованиям, Национальный банк будет иметь возможность предотвращать накопление дисбалансов и развертывание системных рисков вследствие интенсификации банками краткосрочных привлечений иностранной валюты (банковских металлов) по депозитам, кредитам (займам) от нерезидентов.

По материалам УКРИНФОРМ
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