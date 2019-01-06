В КГГА рассказали об успехах проекта «Врач в Вашем доме»

От начала действия проекта «Врач в Вашем доме» проведено 55 520 обследований, а за прошедшую неделю – 510 обследований, — сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, пишет пресс-служба.

По его словам, в рамках проекта каждый желающий может бесплатно пройти медицинские обследования в палатках с надписью «Врач в Вашем доме», которые размещены во всех районах города. В частности, получить первичные консультации по поводу состояния здоровья, пройти экспресс-тестирование на неинфекционные заболевания, проверить уровень сахара и холестерина в крови, измерить артериальное давление, определить индекс массы тела.

«По результатам обследований 319 человек из 510 имеют избыточный вес, в 201 обследованного выявлено повышенное артериальное давление, у 58 человек – высокий уровень сахара крови, а у 122 человек – высокий уровень холестерина», – рассказал Николай Поворозник.

Кроме того, по его словам, на прошлой неделе совершено 27 выездов мультидисциплинарных бригад.

«В состав бригад входят врач и медсестра первичного звена и узкопрофильные специалисты. Они выезжают к социально незащищенным семьям или людям, которые не могут самостоятельно добраться до медицинского учреждения, чтобы получить помощь», – отметил Николай Поворозник.