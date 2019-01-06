Растаможить авто с двигателем ниже Евро-5 стало проблемой

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией, чей стандарт недотягивает до Евро-5, начали сталкиваться с проблемами при их растаможке, утверждает глава Association of Troubleshooters Сергей Креймер.

Согласно принятым Верховной Радой в конце 2018 года законопроектам, растаможить можно автомобили с двигателями стандарта не ниже Евро-2. Конечно, для Европы это уже плохой показатель, но в Украине машины с двигателями Евро-2 будут ещё ездить многие годы.

Казалось бы, что с растаможкой старых «евроблях», пусть даже не очень экологичных, не должно возникнуть проблем. Главное, чтобы хватило денег на регистрацию.

На практике растаможить автомобиль со стандартом двигателя ниже Евро-5 в нашей стране сейчас практически невозможно. Даже несмотря на все уплаченные налоги (про возможность взятки говорить не следует).

Чиновники объясняют это тем, что, мол, автомобили ввезли по старым правилам, а закон обратного действия не имеет. Сергей Креймер говорит, что эту проблему пообещали решить в ближайшее время, но пока за нее, похоже, никто ещё не брался.