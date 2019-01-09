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Названы страны с самым удобным для путешествий гражданством (список)

Названы страны с самым удобным для путешествий гражданством (список)

Агентство Henley&Partners выпустило обновленный индекс паспортов — рейтинг стран по количеству визовых ограничений для граждан.

Список был опубликован на сайте компании.

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Так, лидером в нем стала Япония, граждане которой могут посетить без визы 190 стран мира. На втором месяце оказались Южная Корея и Сингапур с показателем 189 стран. На третьем месте — Германия и Франция. Жители этих стран могут свободно въезжать в 188 стран.

Отмечается, что свои позиции в рейтинге потеряли Великобритания и США. Теперь они делят шестое место с Австрией, Португалией и Швейцарией (185 стран со свободным въездом). Эксперты объясняют это усилением политики “закрытых дверей”.

По материалам Обозреватель
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