АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)

Предприятие ЧАО “АвтоКрАЗ” по заказу украинских военных изготовило мощный полноприводный тягач КрАЗ-7634НЕ.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

“ЧАО «АвтоКрАЗ» в первых числах нового 2019 года сделало украинским военным подарок, отгрузив заказчику новое полноприводное шасси КрАЗ-7634НЕ колесной формулы 8х8… От своих предшественников оно отличается более мощным – 460 л.с. – двигателем и автоматической коробкой передач, максимальный крутящий момент которой рассчитан на 2500 Н/м. Такое агрегатирование совместно с проходной трансмиссией позволяет реализовать высокие тягово-динамические характеристики автомобиля”, – говорится в сообщении.



На заводе рассказали и о других новшествах. В частности, по требованию заказчика выхлопная система размещена между 1 и 2 мостами с выхлопом на правую сторону по ходу движения автомобиля, а вместо двух топливных баков прямоугольной формы по 350 л установлены два по 165 л круглого сечения.

Автомобиль, с компоновочной схемой «кабина перед двигателем», имеет монтажную длину рамы 8080 мм, внешний минимальный габаритный радиус поворота – 14 м. Шасси имеет первую и вторую управляемые оси, все мосты – ведущие. Рулевой механизм – интегрального типа с встроенным гидравлическим усилителем, который позволяет снизить усилие на рулевом колесе до 10 кгс, что значительно снижает утомляемость водителя.

Самоходное шасси грузоподъемностью 27 т предназначено для монтажа тяжелого спецоборудования. Полный привод всех колес обеспечивает эксплуатацию самоходного транспортного средства в условиях бездорожья.