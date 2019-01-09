Украинцы смогут получить кредиты на модернизацию и утепление домов

Кредиты на модернизацию и утепление для ОСМД через полтора месяца будет предоставлять Фонд энергоэффективности Украины. Жители же высоток, которые не создали объединения, но не удовлетворены работой коммунальщиков, смогут отказаться от ЖЭКов и нанять профессионального управляющего, пишет Сегодня.

Сегодня жители 15% многоэтажек создали ОСМД. А это более 33 тысяч домов. Именно с ними уже с марта готов сотрудничать Фонд энергоэффективности, на счетах которого находятся 4,5 млрд гривен на модернизацию и утепление жилья, говорит министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко. Также ЕС выделит Украине 54 миллиона долларов на Фонд энергоэффективности.

Дом может пройти аудит по инженерным конструкциям, по электросетям и четко получить рекомендации, что нужно делать, чтобы целесообразно использовать средства, которые дает Фонд энергоэффективности и государство и сами жители”, – отмечает Зубко.

А еще у украинцев появится выбор. Можно будет отказаться от услуг ЖЭКа и нанять специального управляющего, который отчитается за каждую потраченную гривню.

“Это не означает ликвидацию ЖЭКов, ЖЭК, если он оказывал такие услуги (управляющего. – Ред.), тоже может принять участие в конкурсе и выиграть этот конкурс”, – подчеркивает министр.

Если жители не наймут управляющего, не создадут ОСМД, дом будет автоматически подчиняться муниципальному ЖЭКу, где и будут решать за людей, кто и почем будет предоставлять услуги.