Где в Украине жилые дома больше всего оснащены счетчиками тепла (инфографика)

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Больше всего жилых домов, оснащенных тепловыми счетчиками, — в Черкасской, Николаевской и Винницкой областях, а нежилых зданий — в Николаевской области.
Об этом говорится в отчете Министерства экономразвития и торговли.
В среднем по Украине оснащенность жилых домов тепловыми счетчиками составляет 72,5%.
В Черкасской, Николаевской и Винницкой областях более 90% жилых домов оснащены счетчиками тепла.
Среди аутсайдеров — Луганская, Тернопольская, Кировоградская, а также Закарпатская область (в этом регионе в большинстве городов отсутствует централизованное отопление).
В столице же счетчиками оснащены 87,5% жилых домов.
Лидер по количеству оснащенных нежилых зданий узлами коммерческого учета теплоэнергии — Николаевская область. Средний показатель оснащенности узлами коммерческого учета — 78,4%.
Худшие показатели демонстрируют Житомирская и Киевская области.
Напомним, что в сентябре 2018 года больше всего теплосчетчиков было установлено в Черкасской и Николаевской областях, а меньше всего — в Тернопольской.
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