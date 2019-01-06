Где в Украине жилые дома больше всего оснащены счетчиками тепла (инфографика)

Больше всего жилых домов, оснащенных тепловыми счетчиками, — в Черкасской, Николаевской и Винницкой областях, а нежилых зданий — в Николаевской области.

Об этом говорится в отчете Министерства экономразвития и торговли.

В среднем по Украине оснащенность жилых домов тепловыми счетчиками составляет 72,5%.



В Черкасской, Николаевской и Винницкой областях более 90% жилых домов оснащены счетчиками тепла.

Среди аутсайдеров — Луганская, Тернопольская, Кировоградская, а также Закарпатская область (в этом регионе в большинстве городов отсутствует централизованное отопление).

В столице же счетчиками оснащены 87,5% жилых домов.

Лидер по количеству оснащенных нежилых зданий узлами коммерческого учета теплоэнергии — Николаевская область. Средний показатель оснащенности узлами коммерческого учета — 78,4%.



Худшие показатели демонстрируют Житомирская и Киевская области.

Напомним, что в сентябре 2018 года больше всего теплосчетчиков было установлено в Черкасской и Николаевской областях, а меньше всего — в Тернопольской.