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Подполковник полиции в Одессе собирал с предпринимателей по $300 за одну торговую точку

Подполковник полиции в Одессе собирал с предпринимателей по $300 за одну торговую точку

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой и Госбюро расследований уличили в систематическом получении неправомерной выгоды руководителя подразделения одного из райотделов Главного управления Нацполиции в Одесской области. Об этом говорится в сообщении СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что подполковник полиции наладил механизм получения неправомерной выгоды от местных предпринимателей за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности. Стоимость его “услуг” составляла от $300 ежемесячно с одного торгового места.

Сотрудники СБУ также задокументировали факт вымогательства от частного предпринимателя $4 тыс. — за эту сумму руководитель подразделения райотдела полиции обещал содействие в признании родственника предпринимателя непригодным к военной службе.

Правоохранители задержали полицейского на рабочем месте при получении $3800 — очередного транша взятки.

По материалам Дело
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