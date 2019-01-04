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Стало известно, когда в Киеве построят первый в Украине мусороперерабатывающий завод

Стало известно, когда в Киеве построят первый в Украине мусороперерабатывающий завод

В решении Киевского городского совета «О бюджете города Киева на 2019 год» заложены четыре миллиона гривен на проектные работы для строительства первого в стране мусороперерабатывающего завода.

Как сообщается, завод будет построен в пределах Киева.

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Согласно решению, само строительство обойдется в 3,7 миллиарда гривен и будет завершено к концу 2021 года. Для этого городские власти планируют привлечь инвестора.

Напомним, сейчас крупнейшей свалкой Украины остается мусорный полигон №5 в селе Подгорцы Обуховского района Киевской области. Свалка находится на грани экологической катастрофы, однако ее не закрывают из-за отсутствия альтернативы.

По материалам Хмарочос
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