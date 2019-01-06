Samsung стала лидером по инвестициям в исследования и разработку

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Европейская комиссия составила рейтинг компаний, которые больше всего за прошлый год вкладывали в исследования и разработку (R&D).
Из пяти компаний в первой пятерке лишь одна — не из IT-сферы.
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На первом месте рейтинга оказалась Samsung (13,4 миллиарда евро вложений), на втором — Alphabet, материнская компания Google (такая же сумма). Четвертое и пятое место тоже у IT-брендов — Microsoft и Huawei соответственно. А вот третью строку занял Volkswagen. Интересно, что Apple только на седьмой позиции.
Аналитики обращают внимание на рост инвестиций в R&D среди китайских компаний. Лидером стала Huawei с вложениями на 11,3 миллиарда евро, а суммарно компании из Поднебесной потратили 71,2 миллиарда евро на исследования и разработку — это на 20% больше по сравнению с прошлым годом.
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