В Кабмине сообщили, придется ли платить комиссию за субсидию

В Кабинете министров заявили, что “Ощадбанк” не будет взимать комиссию с получателей субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Об этом сообщает в Facebook “Правительственный портал”.

Читайте также: В Нафтогазе назвали минусы монетизации субсидий

“Говорят, что Ощадбанк будет брать комиссию с субсидиантов. Официально опровергаем эти слухи: никаких комиссий банк брать не будет!” – говорится в сообщении.

Представители правительства также напомнили, что жителям сел не обязательно лично обращаться в государственный банк, если отделения нет в их населенном пункте.

“Через уполномоченного представителя управления соцзащиты в сельском/поселковом совете можно передать новый пакет документов – в мае 2019 года всем действующим субсидиантам, или новым нынешним заявителям – и специалисты сделают все самостоятельно”, – резюмировали в Кабмине.