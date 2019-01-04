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В Кабмине сообщили, придется ли платить комиссию за субсидию

В Кабмине сообщили, придется ли платить комиссию за субсидию

В Кабинете министров заявили, что “Ощадбанк” не будет взимать комиссию с получателей субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Об этом сообщает в Facebook “Правительственный портал”.

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“Говорят, что Ощадбанк будет брать комиссию с субсидиантов. Официально опровергаем эти слухи: никаких комиссий банк брать не будет!” – говорится в сообщении.

Представители правительства также напомнили, что жителям сел не обязательно лично обращаться в государственный банк, если отделения нет в их населенном пункте.

“Через уполномоченного представителя управления соцзащиты в сельском/поселковом совете можно передать новый пакет документов – в мае 2019 года всем действующим субсидиантам, или новым нынешним заявителям – и специалисты сделают все самостоятельно”, – резюмировали в Кабмине.

По материалам Обозреватель
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