ЕС планирует запустить механизм обхода американских санкций против Ирана в начале 2019 года

Государства – члены Евросоюза завершают работу над созданием «механизма специального назначения», который позволит европейским компаниям рассчитываться с иранскими в обход санкций США.

Об этом сообщила представитель председателя уполномоченного ЕС по иностранным делам Майя Коцьянчич.

«Как вы знаете, эта работа проводится государствами-членами. Согласно информации, которая у нас есть, работа успешная», – отметила Коцьянчич.

По ее словам, механизм обхода американских санкций против Ирана должен заработать в первые недели 2019 года.