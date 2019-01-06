ЕС планирует запустить механизм обхода американских санкций против Ирана в начале 2019 года

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Государства – члены Евросоюза завершают работу над созданием «механизма специального назначения», который позволит европейским компаниям рассчитываться с иранскими в обход санкций США.
Об этом сообщила представитель председателя уполномоченного ЕС по иностранным делам Майя Коцьянчич.
«Как вы знаете, эта работа проводится государствами-членами. Согласно информации, которая у нас есть, работа успешная», – отметила Коцьянчич.
По ее словам, механизм обхода американских санкций против Ирана должен заработать в первые недели 2019 года.
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