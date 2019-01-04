Еврокомиссия определила главные вызовы для ЕС в 2019 году

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В начавшемся году Европа встанет перед многими вызовами и вопросами, главным из которых будет дальнейшая судьба Евросоюза и способность его членов взять эту судьбу в собственные руки.
Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Шинас.
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«Для Европы 2019-й будет важным годом. Для нас этот год будет обозначен тремя словами — достижение цели, судьба и демократия. … Это год, когда Европа должна взять свою судьбу в собственные руки. Как и призывал Президент Юнкер во время недавней речи о состоянии Евросоюза, 19 мая в Сибиу в Румынии 27 лидеров встретятся для очень особенного саммита, который должен проложить путь к более сильной, более объединенной и более демократической Европе», — отметил представитель Еврокомиссии.
Раскрывая остальные приоритеты, он отметил, что достижение результата будет оставаться главной целью усилий Еврокомиссии и ее Президента до последних дней пребывания в офисе.
«Все, что мы предлагали как приоритеты нашей деятельности, сейчас находится на столе. В то же время, около 240 предложений все еще должны быть приняты, и у нас остается почти ровно 300 дней, чтобы это сделать. Мы будем напряженно работать, чтобы создать условия для принятия как можно большего количества этих предложений, чтобы мы смогли начать привносить положительные изменения в жизнь людей», — отметил Маргаритис Шинас.
По словам представителя, третье слово — демократия, — отображает важные европейские выборы, которые состоятся в странах ЕС только через две недели после судьбоносного саммита ЕС в румынском Сибиу.
«Демократия и выборы привносят жизнь в наш Союз. Это будет возможность для наших людей высказаться, какого рода Союз они хотели бы иметь. Для всех партий всего политического спектра это будет возможность предложить идеи для будущего. Мы все должны воспользоваться этой возможностью», — подчеркнул представитель Еврокомиссии.
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