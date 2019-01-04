Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (29,917 млн и 28,236 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (37 и 31). Максимальный курс продажи доллара 28,20 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,09-28,10 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в сервисе присутствует 68 активных заявок по доллару на сумму более 58,153 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
28,0000 – 20 000
28,0000 – 3 700
28,0000 – 30 000
28,0000 – 10 000
28,0000 – 5 000
28,0500 – 10 000
28,0800 – 10 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,1001 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,0186 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Что беспокоит украинцев больше всего (опрос)Вчера, 16:00 - 1930 15
Гройсман спрогнозировал показатель средней зарплаты в Украине по итогам 2019 г.Вчера, 21:00 - 1853 8
Краков заменит старые трамваи 110 новыми низкопольными машинами5 ч. назад - 772 3
Названа самая дорогая компания мира7 ч. назад - 972 3
Беларусь планирует привлечь 1,5 миллиарда долларов на внешних рынках3 ч. назад - 336 2
В бюджете-2019 заложили более миллиарда гривен на строительство метро в ДнепреВчера, 15:00 - 4219
Рейтинг наиболее популярных в Украине б/у смартфонов: спрос на iPhone падаетВчера, 14:00 - 3861 1
Операторы объяснили, почему не везде есть 4GВчера, 19:00 - 3317
В "Укрзализныце" обьяснили, почему покупают в кредит вагоныВчера, 17:00 - 3068 1
Мировой экономике предсказали мощный удар в 2019 году6 ч. назад - 2675 2
LG разрабатывает растягивающийся смартфонВчера, 15:10 - 265
В австрийском университете тестируют "робота-библиотекаря"Позавчера, 15:10 - 188
В Японии ученые научили робота управлять автомобилем (видео)05.01.2019, 15:10 - 425 1
Израильские ученые создали экологичный пластик из планктона04.01.2019, 15:10 - 390
Tesla показала, как собирают Model 3 (видео)03.01.2019, 15:10 - 1960 2