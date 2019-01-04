По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (29,917 млн и 28,236 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (37 и 31). Максимальный курс продажи доллара 28,20 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,09-28,10 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в сервисе присутствует 68 активных заявок по доллару на сумму более 58,153 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

Вниманию– 7 лучших заявок “Куплю”:28,0500 – 30 00028,0400 – 30 00028,0400 – 150 00028,0400 – 177 77728,0300 – 20 00028,0300 – 15 00028,0300 – 10 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

28,0000 – 20 000

28,0000 – 3 700

28,0000 – 30 000

28,0000 – 10 000

28,0000 – 5 000

28,0500 – 10 000

28,0800 – 10 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,1001 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,0186 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.