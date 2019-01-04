Эксперты назвали основные внутренние риски для экономики страны на 2019 год (видео)

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Среди основных внутренних рисков 2019 года для экономики Украины специалисты называют президентские и парламентские выборы. Подчеркивают: важно не допустить популизма и невыполнения властью взятых на себя обязательств.
Об этом говорится в эфире программы “Фінансовий тиждень”.
“В следующем году у нас большие выплаты по долгам. Активный политический сезон, президентские и парламентские выборы. Под выборы, конечно, пойдут деньги, примерно 2 млрд долларов на выборы придут от кандидатов и партий, однако не будет прямых иностранных инвестиций. Инвесторы будут ожидать результаты выборов. Давление на гривну, конечно, будет нарастать. И та помощь, которую оказывает МВФ стране, даст нам спокойно дожить до апреля, начала мая без большой турбулентности. После президентских выборов может начаться более весомое давление на гривну”, – комментирует управляющий партнер IK Capital Times Эрик Найман.
Председатель совета Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек отмечает, что важно, чтобы политическая повестка не повлияла кардинально на те решения, которые должны быть приняты.
“В следующем году ожидается рост 2,9% ВВП, будет рост кредитования. Ситуация на валютном рынке предсказуема, но мы ждем действий правительства и Национального банка Украины по получению траншей”, – добавляет эксперт.
Локомотивами украинской экономики в 2019 году по-прежнему будут традиционные отрасли: агросектор, металлургия, строительство. При этом будет продолжаться отток трудовых ресурсов за границу, который с одной стороны обеспечивает поступление валюты в страну, с другой – создает кадровый дефицит.
“По разным оценкам, поступления валюты в страну составляют от 9 до 15 млрд долларов. Однако это не компенсируется потоком человеческого ресурса в нашу страну”, – говорит председатель правления RwS bank Владислав Кравец.
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