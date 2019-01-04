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Более 105 млн: руководителя автодора Ивано-Франковской области "взяли" на коррупции

Более 105 млн: руководителя автодора Ивано-Франковской области "взяли" на коррупции

Одному из руководителей службы автомобильных дорог Ивано-Франковской области вручено уведомление о подозрении по факту растраты бюджетных средств на сумму более 105 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Речь идет о растрате средств во время проведения ремонтных работ на трассе Н-10 “Стрый-Мамалыга”.

“Досудебным расследованием установлено завышение в два раза цены на отдельные материальные ресурсы, использованные при выполнении вышеуказанных работ (оказание услуг), что привело к нанесению ущерба государственному бюджету на сумму более 105 миллионов гривен”, – отмечается в сообщении.

Часть 5 статьи 191 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

По материалам Економічна Правда
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