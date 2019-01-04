НБУ разрешит покупать валюту онлайн (инфографика)

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Нацбанк принял и обнародовал нормативно-правовые акты, которые станут основой для новой либеральной системы валютного регулирования, предусмотренной законом “О валюте и валютных операциях”.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Новая система валютного регулирования состоит из восьми основных постановлений НБУ, которые заменили предыдущую базу из 56 нормативно-правовых актов в сфере валютного регулирования.
Новое валютное регулирование предусматривает более 20 послаблений на валютном рынке, которые будут введены с 7 февраля 2019 года.
В частности, вдвое увеличивается предельный срок осуществления расчетов по экспортно-импортным контрактам – до 365 дней отменяется валютный надзор за экспортно-импортными операциями до 150 тыс. грн; разрешается свободное использование счетов юридических лиц за рубежом (кроме операций по переводу средств на такие счета).
Отменяются также индивидуальные лицензии на валютные операции – их заменит система е-лимитов (2 млн евро в год для юридических лиц и 50 тыс. евро в год для физических лиц).
Отменяются санкции в виде приостановки внешнеэкономической деятельности за нарушение сроков расчетов, а также ограничение на досрочное погашение внешних обязательств.
В то же время, разрешается заключение валютных форвардов для хеджирования экспортно-импортных и долговых операций, проведение операций по счетам юридических лиц-нерезидентов в банках Украины.
Отменяется также процедура регистрации внешних заимствований, разрешается оnline-покупка иностранной валюты физическими лицами (в пределах лимита покупки наличной валюты – до 150 тыс. грн/день в эквиваленте).
Банкам разрешается продавать своим клиентам государственные ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, за иностранную валюту, а также разрешается заключение валютных свопов с резидентами и нерезидентами.
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