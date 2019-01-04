Межбанк: доллар поднял спрос нерезидентов на фоне нехватки предложения

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Торги валютного межбанка в секторе доллара во вторник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,785/27,805 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность, сменив тренд, продемонстрировала признаки своего изрядного сжатия. На это указывало снижение с уровня 47 792,6 млн. грн. к отметке 38 793,1 млн. грн. объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
Динамика гривневой ликвидности дает шанс остановки стартовавшего в пятницу «зеленого» ралли безналичного «американца».
Выйдя в реальную сферу около 10.10, котировки доллара, проигнорировав сжатие гривневого ресурса, выросли к уровню 27,85/27,90 UAH/USD на фоне преобладания спроса.
К 10.20, сохранив восходящий тренд, котировки доллара на межбанке приподнялись до 27,88/27,93 UAH/USD на покупках нерезидентов, у которых продолжается сезон репатриации дивидендов.
Около 10.50, продолжая расти, безналичная пара доллар-гривня на валютном межбанке поднялась к 27,91/27,95 UAH/USD.
Спустя 12 минут, на 11.02 котировки «американца», приподнявшись, консолидировались на отметке 27,98/28,02 UAH/USD. «На межбанке нерезиденты скупают СКВ, не считаясь с ее ценой, регулятор «безмолвствует», – заметил наш консультант.
Курс доллара на Межбанке – график:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Что беспокоит украинцев больше всего (опрос)Вчера, 16:00 - 1724 15
Гройсман спрогнозировал показатель средней зарплаты в Украине по итогам 2019 г.Вчера, 21:00 - 1643 7
Названа самая дорогая компания мира6 ч. назад - 721 3
Беларусь планирует привлечь 1,5 миллиарда долларов на внешних рынках2 ч. назад - 228 2
Безвиз: куда чаще всего ездят украинцы (инфографика)3 ч. назад - 1571 2
В бюджете-2019 заложили более миллиарда гривен на строительство метро в ДнепреВчера, 15:00 - 4083
Рейтинг наиболее популярных в Украине б/у смартфонов: спрос на iPhone падаетВчера, 14:00 - 3630
Операторы объяснили, почему не везде есть 4GВчера, 19:00 - 3107
В "Укрзализныце" обьяснили, почему покупают в кредит вагоныВчера, 17:00 - 2936 1
Какие автомобили появятся в 2019-2021 годах (фото)Вчера, 20:00 - 2363
LG разрабатывает растягивающийся смартфонВчера, 15:10 - 227
В австрийском университете тестируют "робота-библиотекаря"Позавчера, 15:10 - 158
В Японии ученые научили робота управлять автомобилем (видео)05.01.2019, 15:10 - 403 1
Израильские ученые создали экологичный пластик из планктона04.01.2019, 15:10 - 377
Tesla показала, как собирают Model 3 (видео)03.01.2019, 15:10 - 1924 2