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Межбанк: доллар поднял спрос нерезидентов на фоне нехватки предложения

Межбанк: доллар поднял спрос нерезидентов на фоне нехватки предложения

Торги валютного межбанка в секторе доллара во вторник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,785/27,805 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность, сменив тренд, продемонстрировала признаки своего изрядного сжатия. На это указывало снижение с уровня 47 792,6 млн. грн. к отметке 38 793,1 млн. грн. объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.

Динамика гривневой ликвидности дает шанс остановки стартовавшего в пятницу «зеленого» ралли безналичного «американца».

Выйдя в реальную сферу около 10.10, котировки доллара, проигнорировав сжатие гривневого ресурса, выросли к уровню 27,85/27,90 UAH/USD на фоне преобладания спроса.

К 10.20, сохранив восходящий тренд, котировки доллара на межбанке приподнялись до 27,88/27,93 UAH/USD на покупках нерезидентов, у которых продолжается сезон репатриации дивидендов.

Около 10.50, продолжая расти, безналичная пара доллар-гривня на валютном межбанке поднялась к 27,91/27,95 UAH/USD.

Спустя 12 минут, на 11.02 котировки «американца», приподнявшись, консолидировались на отметке 27,98/28,02 UAH/USD. «На межбанке нерезиденты скупают СКВ, не считаясь с ее ценой, регулятор «безмолвствует», – заметил наш консультант.

Курс доллара на Межбанке – график:

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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