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В правительстве анонсировали новую услугу в рамках программы «Доступные лекарства»

В правительстве анонсировали новую услугу в рамках программы «Доступные лекарства»

В рамках правительственной программы «Доступные лекарства» в 2019 году появится услуга «электронный рецепт».

Как сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, услуга будет доступна с апреля.

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«С апреля вводим новую услугу – электронный рецепт. Не будет иметь значения ни место выписки рецепта, ни место выдачи препаратов», – сообщил Гройсман.

Премьер пояснил, что рецепт, полученный, например, в Киеве, можно будет показать в любом другом городе или поселке в аптеке с наклейкой программы «Доступные лекарства».

Сейчас таких аптек более 7800 по всей Украине.

По материалам hromadske.tv
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