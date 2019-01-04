В правительстве анонсировали новую услугу в рамках программы «Доступные лекарства»

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
В рамках правительственной программы «Доступные лекарства» в 2019 году появится услуга «электронный рецепт».
Как сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, услуга будет доступна с апреля.
Читайте также: Гройсман рассказал, на чем сосредоточится медреформа в 2019 году
«С апреля вводим новую услугу – электронный рецепт. Не будет иметь значения ни место выписки рецепта, ни место выдачи препаратов», – сообщил Гройсман.
Премьер пояснил, что рецепт, полученный, например, в Киеве, можно будет показать в любом другом городе или поселке в аптеке с наклейкой программы «Доступные лекарства».
Сейчас таких аптек более 7800 по всей Украине.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Что беспокоит украинцев больше всего (опрос)Вчера, 16:00 - 2164 20
Гройсман спрогнозировал показатель средней зарплаты в Украине по итогам 2019 г.Вчера, 21:00 - 2069 9
Порошенко назвал достижения Украины за 2018 год (видео)30 мин. назад - 111 4
Краков заменит старые трамваи 110 новыми низкопольными машинами6 ч. назад - 953 4
Беларусь планирует привлечь 1,5 миллиарда долларов на внешних рынках5 ч. назад - 464 3
В бюджете-2019 заложили более миллиарда гривен на строительство метро в ДнепреВчера, 15:00 - 4326
Операторы объяснили, почему не везде есть 4GВчера, 19:00 - 3530
В "Укрзализныце" обьяснили, почему покупают в кредит вагоныВчера, 17:00 - 3227 1
Мировой экономике предсказали мощный удар в 2019 году8 ч. назад - 3059 2
Какие автомобили появятся в 2019-2021 годах (фото)Вчера, 20:00 - 2477 1
LG разрабатывает растягивающийся смартфонВчера, 15:10 - 287
В австрийском университете тестируют "робота-библиотекаря"Позавчера, 15:10 - 194
В Японии ученые научили робота управлять автомобилем (видео)05.01.2019, 15:10 - 440 1
Израильские ученые создали экологичный пластик из планктона04.01.2019, 15:10 - 405
Tesla показала, как собирают Model 3 (видео)03.01.2019, 15:10 - 1985 2