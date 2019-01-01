Межбанк: доллар к 27,71 вырос на спросе нерезидентов и в преддверии долгих выходных

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся в среду относительно доллара на 17,66 коп., на торгах пятницы упал на 19,77 коп., оказавшись на уровне 27,7094 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 04-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 18,34 коп., составил 27,69 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 04 января с уровней предыдущего закрытия 27,46/27,49 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.05, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке повысилась в цене к 27,57/27,59 UAH/USD на покупках нерезидентов, у которых стартовал сезон репатриации дивидендов. Строго говоря, реальная часть торгов началась на более высоких ценах, но удержаться там доллару не позволила ограниченность гривневого ресурса. В этом рынку «помог» НБУ, разместивший 03-го свои депозитные сертификаты на 25,204 млрд грн. Тем не менее, остатки на транзитных и коррсчетах выросли с уровня 35 647,7 млн грн к отметке 47 792,6 млн грн.

Мы полагаем, что львиная доля этого «привеса» – дивидендная гривна нерезидентов, которую «варяги» намеревались конвертировать в более надежную валюту, сформировав восходящий тренд в безналичной паре доллар-гривна уже с самого открытия торгов.

Около 10.32 доллар на межбанке поднялся к 27,58/27,60, а через 18 минут оказался уже на цифре 27,65/27,68 UAH/USD. Поверив в «надежность» текущего «бычьего» тренда, экспортеры начали «придерживать» валюту, способствуя ее дальнейшему подорожанию.

К 11.10 пара доллар-гривна на межбанке повысилась к 27,67/27,70, а полдень встретила уже на отметке 27,76/27,79 UAH/USD.

Подорожанию «американца» способствовало отсутствие на рынке регулятора. Полагаем, НБУ проигнорировал пятничную сессию из-за очень низкой текущей ликвидности торгов. Последнее связано с нехваткой нацвалюты у наших игроков, и лишь нерезиденты меняли дивидендную гривню на СКВ.

Около 12.50 межбанк ушел на обеденный перерыв, сопровождаясь ценами 27,77/27,80 UAH/USD, индицировавшими замедление «бычьего» тренда.

К 14.00 произошло последнее повышение цен (27,78/27,81 UAH/USD) на опустевшем рынке. Эти цены «американца» оставались неизменными на межбанке до самого финиша сессии.

В районе отметки 27,78/27,80 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 04 января.

Большинство сделок на межбанке в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,7094 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,780 / 27,810

евро – 31,680 / 31,711

российский рубль – 0,4075 / 0,4084

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1368 / 1,1369

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