По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (48,122 млн и 23,986 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (25 и 40). Максимальный курс продажи доллара 28,05 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,88-27,90 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 65 активных заявок по доллару на сумму более 72,108 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:27,9500 – 55 55527,9400 – 120 00027,9400 – 30 00027,9300 – 120 00027,9300 – 50 00027,9300 – 1 00027,9200 – 15 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,8600 – 20 000

27,8700 – 3 700

27,8800 – 20 000

27,9000 – 2 000

27,9000 – 1 000

27,9300 – 10 000

27,9500 – 300





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,1343 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,8983 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.