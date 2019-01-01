В Украине упростили процедуру продажи растаможенного авто

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В ГФС упростили процедуру продажи авто, которое недавно легализировали по заниженной ставке акцизного налога.
Об этом сообщает начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Крыклий на своей странице в Facebook.
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“Получили официальное разъяснение от ГФС. Теперь не нужно ждать 365 дней, чтобы продать авто, которое вы растаможили по сниженным ставкам акцизного налога. С сегодняшнего дня отметка о запрете отчуждения в свидетельстве о регистрации транспортного средства не помешает вам продать/перерегистрировать авто“, – заявил Крыклий.
Также он добавил: чтобы избавиться от отметки о запрете отчуждения, больше не надо дополнительно проводить перерегистрацию авто.
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