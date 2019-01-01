Межбанк: доллар к 27,67/27,70 подняли спрос нерезидентов и выросшая гривневая ликвидность

Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,46/27,49 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность, сменив тренд, продемонстрировала признаки своего расширения. На это указывал рост с уровня 35 647,7 млн грн к отметке 47 792,6 млн грн объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.

Динамика гривневой ликвидности дает шанс остановки стартовавшей накануне коррекции курса безналичного «американца».

Выйдя в реальную сферу около 10.06, котировка доллара, отреагировав на рост гривневого ресурса, выросла к уровню 27,57/27,59 UAH/USD на фоне преобладания спроса. «Начали торги выше, но потом передумали», – объяснился наш консультант.

Спустя 27 минут, на 10.33 котировки «американца», приподнявшись, консолидировались на отметке 27,58/27,60 UAH/USD. «На межбанке нерезидентов немного, но судя по курсовой динамике, достаточно», – заметил наш консультант.

Около 10.48 котировки безналичного доллара, сохранив восходящий тренд, выросли к 27,65/27,68 UAH/USD. Обороты низкие, для пятничного роста не успели накопить достаточного количества гривны. Судя по всему, гривна в дивидендном формате имеется лишь у «варягов»…

К 11.11 спрос нерезидентов поднял цену безналичного «американца» до 27,67/27,70 UAH/USD, сопровождаясь низкими оборотами.

Дополуденное повышение курса доллара на валютном межбанке сопровождалось признаками расширения на рынке гривневого ресурса с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo понизились с уровня 16,00/18,00% к отметке 16,00/17,50% годовых.

Эта динамика показателя совпадает с заметным ростом остатков в нацвалюте на коррсчетах регулятора. Думается, это в большей степени дивидендная гривна нерезидентов.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,460 / 27,490

евро – 31,208 / 31,242

российский рубль – 0,3985 / 0,3993

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,1416 / 1,1417

Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке