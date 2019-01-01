Бюджетный год начинаем удачно: в госказне почти 10 млрд грн

Остатки средств на Едином казначейском счете Украины на начало января составляли 9,861 миллиарда гривен. Это вдвое больше, чем год назад, – информирует Государственная казначейская служба. Кроме того, по данным Минфина, на валютных счетах в НБУ и учреждениях государственных банков накоплено более 47 миллиардов в гривневом эквиваленте.

Таким образом, удалось преодолеть негативные последствия ситуации, связанной с кассовым разрывом поступлений в бюджет от уплаты ЕСВ, из-за чего в июле задерживали выплату пенсий части украинцев. Чтобы решить проблему, Пенсионному фонду тогда предоставили полуторамиллиардный заем. Как следствие – в августе остатки средств на Едином казначейском счете уменьшились до рекордно низких 1,99 миллиарда гривен (в пять раз меньше, чем сейчас). По оценкам аналитиков, правительству удалось довольно оперативно отреагировать на ситуацию и предотвратить осложнения. Хотя, наверное, надо было активнее действовать на опережение – при планировании поступлений.

Одним из шагов, способствовавших исправлению ситуации, стал отказ от традиционной для прошлых лет практики начисления части пенсионеров январских выплат в декабре. Благодаря этому правительство, как правило, искусственно уменьшало расходы следующего года. В то же время такое увеличение декабрьских выплат из года в год становилось одной из причин ускорения инфляции. Также это дополнительно “давило” на гривну, вследствие чего национальная валюта обесценивалась. Теперь же таких негативных тенденций удалось избежать. При этом в правительстве уверяют: январские пенсии в Украине выплатят вовремя.

“То, что на начало года на счетах Минфина накоплен существенный (хотя и “не идеальный”) ресурс, прибавляет оптимизма, – отмечает в комментарии Укринформу председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук. – Это значит, что финансовое ведомство сможет вовремя реагировать на возможные кассовые разрывы, в частности, прибегая к продаже части своих валютных накоплений. К примеру, довольно существенные выплаты по облигациям внутреннего государственного займа приходятся уже на январь. Поэтому Минфину, судя по всему, придется продать часть своих валютных ресурсов”. При этом речь идет об использовании собственных средств и денег, которые Украине удалось занять на международных финансовых рынках – в частности, под гарантию Всемирного банка, решение о предоставлении займа международное финучреждение приняло несколько недель назад. То есть, речь идет о ресурсе, которым непосредственно распоряжается Министерство финансов, – ни о каком “разбазаривании” золотовалютных резервов Нацбанка речь не идет. Попутно напомним, что в конце декабря в НБУ отчитались, что объемы золотовалютных резервов страны фактически достигли докризисных показателей, увеличившись до почти $20 миллиардов.

Финансовые потери-2018: недопоступления от таможни и приватизации

Анализируя ситуацию с государственными финансами, Борис Кушнирук напомнил о бюджетных потерях, связанных с недопоступлением средств от работы таможни. В частности, из-за неправильных расчетов прогнозного курса национальной валюты. Ведь в бюджете-2018 предусматривалось, что к концу года американский «зеленый» должен был стоить 30,1 гривны. Реальный же курс не превышал 28 гривен за доллар. Соответственно, не оправдались и ожидания относительно таможенных поступлений.

“Зато государству удалось выиграть на курсе при расчетах по внешним заимствованиям, – говорит Кушнирук, – сэкономлено примерно 10 миллиардов гривен. Так что недовыполнение бюджета-2018 некритично. Что касается расходов, то власти удалось профинансировать все защищенные статьи. Но некоторые капиталовложения, очевидно, пришлось сократить. Окончательно выяснить, какие именно, сможем ориентировочно в марте, когда Минфин отчитается о выполнении прошлогоднего бюджета”.

Директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский обращает внимание на то, что Украина уже который год подряд недосчиталась денег от приватизации. Соответствующую программу снова “провалили”, что привело к необходимости привлечения дополнительных средств на международных финансовых рынках. Также Минфин был вынужден в декабре занимать на внутреннем рынке страны.

Вызовы для государственных финансов-2019: популизм и глобальный кризис

Основные вызовы для государственных финансов Украины в 2019 году, по словам экспертов, связаны со значительными выплатами по долговым обязательствам и обслуживанием госдолга. Напомним, в бюджете-2019 на это предусмотрено более 400 миллиардов гривен.

“Для предотвращения рисков Украина должна непременно продолжать сотрудничество с МВФ и другими международными финансовыми институтами, – отмечает экономиcт Борис Кушнирук. – Поэтому важно выполнять договоренности, предусмотренные новой программой сотрудничества с Фондом. Также важно “не удариться в популизм”. А такие риски в избирательный год действительно существуют. Если же этого удастся избежать, шансы на успешное завершение текущего финансового года довольно высоки”.

Илья Несходовский также полагает, что оснований беспокоиться о состоянии государственных финансов в нынешнем году нет. Ведь у страны достаточно ресурсов для выполнения своих обязательств как по бюджетным расчетам, так и перед кредиторами. Главное при этом избежать дисбалансов в так называемые “пиковые периоды”. В частности, первый в 2019 году пик расчетов по внешним заимствованиям приходится на февраль. В марте-апреле Минфину понадобятся дополнительные средства для погашения уже упомянутых краткосрочных займов на внутреннем рынке, к которым ведомство прибегло в середине и в конце декабря. Такие расчеты – определенные риски для стабильности национальной валюты. “Что касается выполнения бюджета, то опять будут давать о себе знать дисбалансы, связанные с наполнением Пенсионного фонда, – прогнозирует Несходовский – это вызвано, в частности, вступлением в силу законодательной нормы по индексации пенсий. Решение о компенсации пенсионерам так называемого “инфляционного налога” очень важно. Но его выполнение потребует дополнительных ресурсов. И поскольку законодательные инициативы по увеличению поступлений от ЕСВ в свое время “не прошли”, придется снова погашать дефицит ПФ за счет средств Государственного бюджета. Это, наверное, один из основных “внутренних” рисков для системы государственных финансов”.

Борис Кушнирук, между тем, обращает внимание на “внешние” вызовы, с которыми Украина, как и другие государства, может столкнуться в ближайшее время. Речь идет о новой волне глобального кризиса.

“Я прогнозирую его начало на 2020 год, кто-то из коллег говорит про 2021-й. Но есть и прогнозы, что первые удары кризиса почувствуем уже в 2019-м. Если это произойдет, существенных проблем нам не избежать. Ведь, среди прочего, кризис вызовет обвал рынков, что негативно скажется на работе наших экспортеров. Прежде всего, возможно падение цен на аграрную и металлургическую продукцию, что приведет к сокращению валютной выручки, а значит – поступлений в бюджет. При этом украинское правительство мало что может сделать для минимизации этих негативных последствий. Кроме одного – несмотря на “соблазны избирательного года”, значительно консервативнее относиться к политике расходов и уже сейчас заботиться о накоплении резервов, которые можно будет использовать для смягчения болезненных ударов”.

По заключению экспертов, накопленный государством финансовый ресурс, о котором отчитались в Минфине, может стать неплохой “отправной точкой” для формирования такого резерва.

Владислав Обух