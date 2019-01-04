Украина получила более 100 млн евро на энергоэффективность

В течение 2019-2024 годов Украина реализует ряд проектов при финансовой помощи от Евросоюза, в частности 104 млн евро пойдут на поддержку энергоэффективности.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

Читайте также: «Укртранснафта» инвестирует в энергоэффективность 33 млн грн до 2023 года

“Украине выделили финансовую помощь ЕС в размере 272,5 млн евро на 2019-2024 годы, из которых 104 млн евро – на поддержку энергоэффективности”, – отметили в ведомстве.

Кроме того, по данным МЭРТ, 55,5 млн евро пойдет на поддержку государственного управления финансами для Украины, 37 млн евро – на повышение потенциала органов государственной власти Украины по выполнению Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли, 58 млн евро – на повышение эффективности реформ в сфере профессионально-технического образования в Украине.

Еще 18 млн евро, по данным ведомства, будут использованы для профессиональных обменов и краткосрочной профессиональной стажировки в странах-членах ЕС.