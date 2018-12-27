Межбанк: доллар к 27,51 уронили двойной объем предложения экспортной выручки и дефицит гривны

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Курс гривны на межбанковском валютном рынке, упавший в пятницу, 28 декабря, относительно доллара на 23,33 коп., на торгах четверга, 03 января, укрепился на 17,66 коп., оказавшись на уровне 27,51 UAH/USD.
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 03-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 16,69 коп., составил 27,51 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 03 января с уровней предыдущего закрытия 27,71/27,76 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.02, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке понизилась в цене к 27,52/27,58 UAH/USD на «обязательных» продажах доллара экспортерами, на счета которых пришла двойная порция внешнеторговой выручки.
Напомним, что очередная порция СКВ из-за рубежа появилась на счетах экспортеров еще в пятницу, 28-го, но ее, согласно регламенту, можно было реализовать на следующих торгах межбанка, которые состоялись лишь 03-го.
Вторая порция внешнеторговой выручки упала на счета наших экспортеров 02-го, а на следующий день вместе с первой порцией СКВ сменила тренд в безналичной паре доллар-гривна на межбанке с «бычьего» на «медвежий».
Меж тем, на торгах межбанка около 10.08, сохранив нисходящий тренд, доллар опустился к 27,52/27,55, а спустя 37 минут «американец» уже был на отметке 27,50/27,54 UAH/USD.
Коррекция безналичной СКВ приостановилась лишь около 11.33, когда курс достиг цифры 27,48/27,52 UAH/USD. Предположительно, этой остановкой доллар обязан «анонимным» покупкам НБУ. Иных покупателей на рынке, по сути, не наблюдалось, поскольку если судить по динамике остатков на транзитных и коррсчетах регулятора, упавших с отметки 51 405,6 млн грн к уровню 35 647,7 UAH/USD, приобретать СКВ было не на что.
До 14.10 Киева безналичная пара доллар-гривна на межбанке не покидала уровень 27,48/27,52 UAH/USD, возобновив с указанного часа нисходящий тренд, оказавшись на цифре 27,47/27,50 UAH/USD.
Не исключено, что этот «порционный» откат под занавес торгов спровоцировал уход регулятора с площадки межбанка. Эти цены «американца» оставались на уровне 27,47/27,50 UAH/USD на опустевшем межбанке действующими до самого финиша сессии.
В районе отметки 27,47/27,50 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 03 января.
Большинство сделок на межбанке в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,51 UAH/USD.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,490 / 27,510
евро – 31,253 / 31,273
российский рубль – 0,3973 / 0,3980
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1370 / 1,1371
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