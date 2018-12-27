Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (18,768 млн и 29,402 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (46 и 21). Максимальный курс продажи доллара 28,10 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,88-27,89 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 67 активных заявок по доллару на сумму более 48,170 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
27,0000 – 30 000
27,7000 – 15 000
27,7500 – 15 000
27,7500 – 10 000
27,7500 – 10 000
27,7500 – 20 000
27,7500 – 20 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,8610 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,7704 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
За последние 23 года украинцы впервые чувствуют себя счастливыми - социолог10 ч. назад - 1572 19
В Украине выросла минимальная зарплата - на 450 гривенВчера, 16:00 - 2177 9
Двум миллионам украинцев повысили пенсии (инфографика)Вчера, 14:00 - 2926 7
Два миллиона украинцев уже воспользовались безвизом – Порошенко2 ч. назад - 201 5
Вступили в силу новые тарифы на отопление и горячую воду (инфографика)Вчера, 12:00 - 4257 5
Вступили в силу новые правила обмена валютыВчера, 15:00 - 7684 2
ГФС обнародовала список предприятий для проверок в 2019 годуВчера, 19:00 - 3124
Двум миллионам украинцев повысили пенсии (инфографика)Вчера, 14:00 - 2926 7
В Украине выросла минимальная зарплата - на 450 гривенВчера, 16:00 - 2177 9
Самозашнуровывающиеся кроссовки Nike Adaptive выйдут в 2019 году (фото)14 ч. назад - 1942
Jaguar Land Rover разработала систему автоматического открывания дверейПозавчера, 15:10 - 654
4 тысячи шведов вживили под кожу чипы, которые заменяют пластиковые карты (видео)27.12.2018, 13:10 - 3273 19
В Украине впервые разработали велосипедные госстандарты26.12.2018, 15:10 - 2170 4
Nokia, Elisa и Efore установили базовую станцию с жидкостным охлаждением (инфографика)25.12.2018, 15:10 - 1015 2
Google и Levi's представили умную куртку23.12.2018, 15:10 - 2550