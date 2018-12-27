По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (18,768 млн и 29,402 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (46 и 21). Максимальный курс продажи доллара 28,10 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,88-27,89 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 67 активных заявок по доллару на сумму более 48,170 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:28,0200 – 1 00027,8500 – 111 11127,8200 – 10 00027,8100 – 10 00027,8000 – 10 00027,8000 – 10 00027,8000 – 10 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,0000 – 30 000

27,7000 – 15 000

27,7500 – 15 000

27,7500 – 10 000

27,7500 – 10 000

27,7500 – 20 000

27,7500 – 20 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,8610 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,7704 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.