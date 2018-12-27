Курс на Берлин: почему Польша боится потерять украинских работников

Правительство Гeрмании 19 декабря одобрило законопроекты, которые станут началом масштабной реформы немецкой миграционной политики. Реформа, которую обсуждали почти год в правящей коалиции ХДС/ХСС и СДПГ, уже успела вызвать немалое беспокойство в Варшаве и Киеве: в богатой Германии, где средняя зарплата превышает 2100 евро “чистыми”, безработица держится на уровне 4,8%, а более 1,2 млн рабочих мест остаются вакантными.

В случае открытия рынка труда для неграждан ЕС эта страна будет, как магнит, притягивать украинцев.

По оценкам Польского союза предпринимателей и работодателей, в случае открытия немецкого рынка 500 тысяч украинских работников оставят рабочие места в Польше, что будет стоить польской экономике треть роста ВВП. По данным годового опроса от компании Work Service, 59% украинских мигрантов в Польше хотели бы работать за Одером, если появится такая возможность.

“Украинские клиенты всегда интересовались работой в других государствах, – объясняет Анджей Николаевский, директор агентства трудоустройства Dobra Agencja. – Особенно часто слышу такие запросы, начиная с лета этого года. Каждый второй наш клиент спрашивает, может ли он найти работу где-то, кроме Польши” .

Однако принятые немецким правительством законопроекты должны остудить пыл украинцев. Облегчения будут, но только для избранных групп иностранных работников.

Отделить мигрантов от беженцев

Тема иммиграции стала особенно актуальной для немцев в 2015 году, когда на пике миграционного кризиса статус беженца попросили более 850 тысяч человек. При этом большая часть заявителей приехала не из Сирии или Афганистана, а из балканских государств, где в последние годы войны нет.

“Главная цель этой реформы – отделить беженцев от трудовых мигрантов, – объясняет Ольга Гулина, директор Института миграционной политики RUSMPI. – Многие люди, приехавшие в Германию в 2015-2016 годах и подали документы на статус беженца, на самом деле хотели работать, но не знали другого способа, как легализовать свое пребывание”.

Отсюда и два законопроекта, которые уже одобрило правительство и которые будут вынесены на голосование в Бундестаге уже в первой половине следующего года.

Первый нацелен на то, чтобы помочь мигрантам, которые имеют статус толерованного пребывания (предоставляется тем иностранцам, которые просили о статусе беженца, но не соответствуют его критериям, однако не могут покинуть территорию страны), интегрироваться в немецкий рынок труда.

Второй – дает право работать в Германии тем иностранцам, которые подписали трудовой контракт и имеют подтвержденную немецкой стороной профессиональную квалификацию. Те, у кого контракта еще нет, но есть специальность и знания немецкого на уровне В2, смогут в течение шести месяцев искать работу или место в системе профессионально-технического образования.

Как утверждает эксперт Фонда Бертельсмана Маттиас Майер, этот законопроект – результат компромисса между необходимым и политически возможным.

“Если люди с университетскими дипломами могли уже более или менее легко переехать в Германию, то теперь либерализация коснется и выпускников профессионально-технических школ. И хотя в первоначальном проекте, предложенном Социал-демократической партией в 2016 году, фигурировали и система квот, и система пунктов, в проголосованном 19 декабря варианте эти нормы отсутствуют”, – отмечает Майер.

Хотя описанные изменения – это шаг вперед для немцев, назвать их открытием рынка труда трудно.

Тем более, что и здесь, по словам Даниэля Тима, профессора университета в Констанце, есть подводные камни.

“С одной стороны, новые правила довольно просты, поскольку требуют от потенциального иммигранта только трудовой договор и признанные немецкой системой профессиональные компетенции. С другой – в Германии функционирует уникальная система двойного образования (работая в фирме, работник одновременно получает квалификации на базе профессионально-технической школы), поэтому получение многих специальностей, упомянутых в немецком каталоге, возможно только в Германии”, – подчеркивает профессор.

Предложение для избранных

Описанные законы начнут действовать в 2020 году. Они смогут помочь тем иностранцам, у кого есть конкретные рабочие навыки и кому не жалко потратить время и деньги на их подтверждение в Германии, оформление разрешения и вида на жительство.

Маттиас Майер утверждает, что их количество намного меньше, чем те 500 тысяч, о которых говорят в Польше. “В 2009 году в Германию приехали 16 тыс. квалифицированных рабочих из стран, не входящих в ЕС. В 2017-м эта цифра выросла до 38 тыс. После того как новые законы начнут действовать, я предполагаю расширение этой группы на 10 тыс., а за пару лет, возможно, на 15 тыс. человек в год. Но никакого бума не будет”, – говорит эксперт.

Ольга Гулина обращает внимание на то, что легче всего найти работу и легализоваться будет тем, кто сможет работать в трех секторах: строительство, уход за пожилыми людьми и IT. И хотя более 15% украинских иммигрантов заняты в строительстве, а украинские IT-специалисты стали международным брендом, немецкие требования плохо накладываются на структуру украинской миграции в Польше.

Украинская миграция в Польшу все еще носит кратковременный характер. По данным опроса Personnel Service, около 80% украинских мигрантов проводят в Польше не более полугода, менее 15% планируют оставаться в стране более года.

Польша привлекает украинцев именно возможностью краткосрочного легального трудоустройства, в которое не нужно инвестировать свои средства.

Работодатели редко требуют высокой квалификации и знания языка. Нельзя забывать и о некоторой неспешности польских контрольных органов – риск депортации из страны из-за плохо оформленных документов в Польше невысок.

Немецкие же условия ориентированы на тех, кто хочет не просто подзаработать, а именно переехать. И здесь для украинских долгосрочных мигрантов в Польше существует другой барьер – после переезда в другую страну ЕС вся их миграционная история, необходимая для получения статуса резидента и гражданства, обнуляется.

Чем украинцев не устраивает Польша

По сравнению с другими странами Евросоюза, в Польше более либеральное миграционное право. Его ключевое отличие от западных соседей – с 2011 года существует система деклараций о намерении трудоустроить иностранца, которые быстро оформляются и позволяют гражданам стран Восточного партнерства (кроме Азербайджана) и России работать без оформления разрешения на работу.

К тому же в Польше есть возможность подать документы на вид на жительство даже в последний день легального пребывания, что особенно привлекательно для украинцев, которые приехали по безвизу.

Однако существенной проблемой для иммигрантов в Польше является бюрократия: в столичном Мазовецком воеводстве разрешения на работу можно ожидать даже полгода, а вида на жительство – около двух лет. Хотя количество иммигрантов за последние годы выросло, пунктов информации для них стало меньше.

Кроме того, в Польше практически отсутствует интеграционная политика. Правительство партии “Право и справедливость» не отличает интеграцию от ассимиляции, ограничиваясь разговорами о культурной близости тех или иных народов. Тогда как даже украинцы не очень хорошо владеют польским языком – 54%, по данным опроса EWL Group, декларируют, что знают его плохо или очень плохо.

Попытка изменить ситуацию наткнулась на критику Министерства внутренних дел.

У партии “Право и справедливость” побоялись показаться migrant friendly, чтобы не потерять голоса националистически настроенных избирателей.

Хотя немецкая либерализация миграционного права пока не представляется угрожающей, это не может быть оправданием для бездействия польских политиков, считает Анджей Николаевский.

“Польской экономике в будущем гораздо больше нужны квалифицированные работники, чем простая рабочая сила. Последние в Германию не поедут, а вот первые будут делать все, чтобы там оказаться. Поэтому если немцы за несколько лет увидят, что либерализация пошла им на пользу, то, в отличие от польской власти, не будут сдерживать себя по идеологическим причинам”, – подытожил Николаевский.

Елена Бабакова