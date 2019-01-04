Apple предложила различные варианты конструкции гибкого iPhone (схема)

Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) рассекретило новую разработку Apple в области мобильных устройств.

В документе речь идёт о специальном прозрачном покрытии, предназначенном, в частности, для гибких дисплеев. При этом сопутствующие изображения говорят о том, что «яблочная» корпорация рассматривает несколько вариантов конструкции гибкого смартфона iPhone.

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К примеру, на иллюстрациях показано, что сотовый аппарат может сгибаться экраном внутрь или наружу. Прозрачное покрытие на основе особого полимера при этом призвано обеспечить защиту дисплея.

Патентная заявка на изобретение была подана в марте 2018 года. Разумеется, это не означает, что Apple в ближайшее время выпустит гибкий iPhone. Однако можно с уверенностью сказать, что компания ведёт исследования в соответствующем направлении.

Добавим, что смартфоны с гибкой конструкцией проектируют многие известные разработчики. В их число входят Huawei, LG, Samsung, Meizu, ZTE и другие.